https://ria.ru/20240304/vystavka-1931010284.html

Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве

Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве - РИА Новости, 04.03.2024

Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве

Еврейский музей и центр толерантности при поддержке ВТБ открывает выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие"; экспозиция будет открыта... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:11

2024-03-04T14:11

2024-03-04T14:22

москва

втб

картины

российский еврейский музей толерантности

культура

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности при поддержке ВТБ открывает выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие"; экспозиция будет открыта для посещения с 6 марта по 9 июня, сообщает пресс-служба банка. "Наша страна всегда была многонациональной – объединяла множество народов, имеющих собственные традиции и культуру. Эта палитра очень ценна, ее нужно сохранять. Новый проект Еврейского музея позволяет внести вклад в поддержание культурного разнообразия нашей страны", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. На выставке представлено более 100 живописных и графических работ. Ключевая идея экспозиции – эволюция еврейского авангарда в России: от актуализации еврейского народного искусства, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангардной стадии, выраженной в беспредметной и абстрактной форме. Музей представит реконструкцию выставки "Культур-Лига" — одного из значительных этапов в формировании еврейского авангарда. В 1922 году экспозиция представляла произведения Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга. Кураторы выставки считают, что именно это историческое событие может считаться высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что отдельная часть экспозиции посвящена творчеству художников 1920-х годов: от кубистических композиций, цветодинамических конструкций и аналитической скульптуры до произведений конца десятилетия, демонстрирующих интеграцию еврейского искусства в "большой стиль" СССР.

https://ria.ru/20240301/eksperiment-1930528294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб, картины, российский еврейский музей толерантности, культура