https://ria.ru/20240304/vystavka-1931010284.html
Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве
Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
Выставка картин Шагала, Альтмана и Штеренберга открылась в Москве
Еврейский музей и центр толерантности при поддержке ВТБ открывает выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие"; экспозиция будет открыта... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:11
2024-03-04T14:11
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москва
втб
картины
российский еврейский музей толерантности
культура
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности при поддержке ВТБ открывает выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие"; экспозиция будет открыта для посещения с 6 марта по 9 июня, сообщает пресс-служба банка. "Наша страна всегда была многонациональной – объединяла множество народов, имеющих собственные традиции и культуру. Эта палитра очень ценна, ее нужно сохранять. Новый проект Еврейского музея позволяет внести вклад в поддержание культурного разнообразия нашей страны", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. На выставке представлено более 100 живописных и графических работ. Ключевая идея экспозиции – эволюция еврейского авангарда в России: от актуализации еврейского народного искусства, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангардной стадии, выраженной в беспредметной и абстрактной форме. Музей представит реконструкцию выставки "Культур-Лига" — одного из значительных этапов в формировании еврейского авангарда. В 1922 году экспозиция представляла произведения Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга. Кураторы выставки считают, что именно это историческое событие может считаться высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что отдельная часть экспозиции посвящена творчеству художников 1920-х годов: от кубистических композиций, цветодинамических конструкций и аналитической скульптуры до произведений конца десятилетия, демонстрирующих интеграцию еврейского искусства в "большой стиль" СССР.
https://ria.ru/20240301/eksperiment-1930528294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, втб, картины, российский еврейский музей толерантности, культура
Москва, ВТБ, картины, Российский еврейский музей толерантности, Культура
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности при поддержке ВТБ открывает выставку "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие"; экспозиция будет открыта для посещения с 6 марта по 9 июня, сообщает пресс-служба банка.
"Наша страна всегда была многонациональной – объединяла множество народов, имеющих собственные традиции и культуру. Эта палитра очень ценна, ее нужно сохранять. Новый проект Еврейского музея позволяет внести вклад в поддержание культурного разнообразия нашей страны", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
На выставке представлено более 100 живописных и графических работ. Ключевая идея экспозиции – эволюция еврейского авангарда в России
: от актуализации еврейского народного искусства, адаптации его манеры и стилизации мотивов до авангардной стадии, выраженной в беспредметной и абстрактной форме.
Музей представит реконструкцию выставки "Культур-Лига" — одного из значительных этапов в формировании еврейского авангарда. В 1922 году экспозиция представляла произведения Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга. Кураторы выставки считают, что именно это историческое событие может считаться высшей точкой развития авангардных тенденций в их творчестве и в еврейском художественном движении в целом, добавили в пресс-службе.
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Там сообщили, что отдельная часть экспозиции посвящена творчеству художников 1920-х годов: от кубистических композиций, цветодинамических конструкций и аналитической скульптуры до произведений конца десятилетия, демонстрирующих интеграцию еврейского искусства в "большой стиль" СССР.