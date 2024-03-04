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Правительство уточнило порядок выплат награжденным за многодетность

Правительство уточнило порядок выплат награжденным за многодетность - РИА Новости, 04.03.2024

Правительство уточнило порядок выплат награжденным за многодетность

Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:42

2024-03-04T19:42

2024-03-04T19:42

общество

россия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделение более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность, уточнив минимальное количество получателей такого поощрения. Ранее кабмин РФ сообщил о выделении дополнительного финансирования в размере более 30 миллионов рублей на выплаты награжденным за многодетность. Из этой суммы 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 миллиона рублей – награжденным медалью этого ордена. "В соответствии с указом президента РФ... выделить Минтруду России из резервного фонда правительства РФ на осуществление в 2024 году: единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава"... имея в виду предоставление указанного единовременного денежного поощрения не менее 11 получателям", — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что единовременные выплаты награжденным медалью такого ордена должны быть предоставлены не менее 26 получателям, а при присвоении звания "Мать-героиня" поощрение должно быть выплачено не менее 20 получателям. Уточняется, что контроль за "целевым и эффективным использованием" возложен на Минтруд, а доклад должен быть представлен до 1 февраля 2025 года.

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общество, россия, год семьи