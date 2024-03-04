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В штате Мэн отозвали решение об отстранении Трампа от праймериз

В штате Мэн отозвали решение об отстранении Трампа от праймериз - РИА Новости, 04.03.2024

В штате Мэн отозвали решение об отстранении Трампа от праймериз

Государственный секретарь американского штата Мэн Шенна Болоуз отозвала решение об отстранении бывшего лидера США Дональда Трампа от участия в праймериз 5 марта РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:17

2024-03-04T22:17

2024-03-04T22:31

в мире

колорадо

мэн (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Государственный секретарь американского штата Мэн Шенна Болоуз отозвала решение об отстранении бывшего лидера США Дональда Трампа от участия в праймериз 5 марта после решения Верховного суда США по аналогичному делу в отношении штата Колорадо, говорится в ее заявлении."Верховный суд США постановил, что отдельные штаты не имеют полномочий обеспечивать соблюдение третьего раздела четырнадцатой поправки в отношении федеральных ведомств. В соответствии с моей присягой и обязательством следовать закону и конституции, я отказываюсь от своего решения", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря.Также подтверждается, что голоса избирателей в поддержку Трампа на предстоящих праймериз в Мэне, которые пройдут во вторник, будут учтены.Судьи Верховного суда, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса, а местные власти не вправе решать судьбу политика на федеральных выборах. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали.Ранее Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос о наличии у него иммунитета по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.Апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года, и беспорядкам на Капитолийском холме.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

колорадо

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в мире, колорадо, мэн (штат), выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп