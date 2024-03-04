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Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:41 04.03.2024 (обновлено: 22:24 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vybory-1931040387.html
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2024
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году
Большинство россиян (80 процентов) собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:41
2024-03-04T22:24
выборы президента россии — 2024
россия
вциом
общество
выборы президента рф
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Большинство россиян (80 процентов) собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ. Точно примут участие 70 процентов граждан, десять процентов — скорее примут, четыре процента — скорее не примут.Шесть процентов заявили, что точно будут голосовать, а десять процентов пока не определились.На вопрос, когда состоится следующее голосование, 87 процентов назвали верно месяц, год и время года, два процента назвали верно год без уточнения месяца, два процента ответили неверно, девять процентов сообщили, что слышат об этом впервые. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75 процентов граждан, шесть процентов — за Владислава Даванкова ("Новые люди"), четыре процента — за Николая Харитонова (КПРФ), три процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).Два процента сообщили, что придут и испортят бюллетень. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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россия, вциом, общество, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, ВЦИОМ, Общество, Выборы президента РФ
Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году

ВЦИОМ: 80% россиян планируют голосовать на выборах президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСправочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента России в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
Справочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента России в поселке Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Справочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента России в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Большинство россиян (80 процентов) собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ.
Точно примут участие 70 процентов граждан, десять процентов — скорее примут, четыре процента — скорее не примут.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Вчера, 16:11
Шесть процентов заявили, что точно будут голосовать, а десять процентов пока не определились.
На вопрос, когда состоится следующее голосование, 87 процентов назвали верно месяц, год и время года, два процента назвали верно год без уточнения месяца, два процента ответили неверно, девять процентов сообщили, что слышат об этом впервые.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75 процентов граждан, шесть процентов — за Владислава Даванкова ("Новые люди"), четыре процента — за Николая Харитонова (КПРФ), три процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась
Вчера, 14:10
Два процента сообщили, что придут и испортят бюллетень.

Всероссийский телефонный опрос проходил с 2 по 4 марта 2024 года среди 1600 человек старше 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВЦИОМОбществоВыборы президента РФ
 
 
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