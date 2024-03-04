https://ria.ru/20240304/vybory-1931040387.html

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2024

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году

Большинство россиян (80 процентов) собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:41

2024-03-04T15:41

2024-03-04T22:24

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Большинство россиян (80 процентов) собираются участвовать в выборах президента, показали результаты опроса ВЦИОМ. Точно примут участие 70 процентов граждан, десять процентов — скорее примут, четыре процента — скорее не примут.Шесть процентов заявили, что точно будут голосовать, а десять процентов пока не определились.На вопрос, когда состоится следующее голосование, 87 процентов назвали верно месяц, год и время года, два процента назвали верно год без уточнения месяца, два процента ответили неверно, девять процентов сообщили, что слышат об этом впервые. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75 процентов граждан, шесть процентов — за Владислава Даванкова ("Новые люди"), четыре процента — за Николая Харитонова (КПРФ), три процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).Два процента сообщили, что придут и испортят бюллетень. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Они продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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россия, вциом, общество, выборы президента рф