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Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:50 04.03.2024 (обновлено: 15:48 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vybory-1931027823.html
Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым
Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024
Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым
Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России за два дня до мероприятия, сообщил глава МИД Сергей Лавров на сессии РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:50
2024-03-04T15:48
выборы президента россии — 2024
россия
евросоюз
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
игорь борисов
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России за два дня до мероприятия, сообщил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи."Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту — "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" — заявил дипломат.Министр уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад."У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров, вещи, которыми посольство не имеет право заниматься", — подчеркнул Лавров.Глава МИД пояснил, что планировал убедить европейских дипломатов отказаться от подобных действий.Как отметил в понедельник член ЦИК Игорь Борисов, комиссия контролирует ситуацию и не допустит внешнего давления на избирательные процессы во время президентских выборов.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html
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россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, игорь борисов, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Россия, Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Игорь Борисов, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым

Лавров: послы ЕС отказались прийти на встречу перед выборами за два дня до нее

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России за два дня до мероприятия, сообщил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи.
"Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту — "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" — заявил дипломат.
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Министр уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад.
"У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров, вещи, которыми посольство не имеет право заниматься", — подчеркнул Лавров.
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О передаче на Смоленскую площадь материалов о вмешательстве посольства США в президентские выборы в России сообщил РИА Новости в конце февраля председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.

Глава МИД пояснил, что планировал убедить европейских дипломатов отказаться от подобных действий.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. 25 февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.

Как отметил в понедельник член ЦИК Игорь Борисов, комиссия контролирует ситуацию и не допустит внешнего давления на избирательные процессы во время президентских выборов.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЕвросоюзВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваИгорь БорисовВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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