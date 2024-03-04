https://ria.ru/20240304/vybory-1931027823.html

Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым

Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024

Европейские послы отказались прийти на встречу с Лавровым

Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России за два дня до мероприятия, сообщил глава МИД Сергей Лавров на сессии РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:50

2024-03-04T14:50

2024-03-04T15:48

выборы президента россии — 2024

россия

евросоюз

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России за два дня до мероприятия, сообщил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи."Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту — "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" — заявил дипломат.Министр уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад."У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров, вещи, которыми посольство не имеет право заниматься", — подчеркнул Лавров.Глава МИД пояснил, что планировал убедить европейских дипломатов отказаться от подобных действий.Как отметил в понедельник член ЦИК Игорь Борисов, комиссия контролирует ситуацию и не допустит внешнего давления на избирательные процессы во время президентских выборов.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, игорь борисов, всемирный фестиваль молодежи — 2024