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Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава
Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава - РИА Новости, 04.03.2024
Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава
Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о возможной трагической нехватке личного состава ВСУ РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:15
2024-03-04T12:15
2024-03-04T13:34
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о возможной трагической нехватке личного состава ВСУ на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации.Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом. "(Если помимо) дефицита боеприпасов, оружия, снарядов... у нас будет нехватка личного состава, это будет трагедией", - приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".Жители призывного возраста в свою очередь, согласно многочисленным опубликованным видео, часто придерживаются противоположного мнения: убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают с применением силы и избивают. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения.
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава
Минобороны Украины: нехватка личного состава станет трагедией для ВСУ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post
о возможной трагической нехватке личного состава ВСУ на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации.
Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом.
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"(Если помимо) дефицита боеприпасов, оружия, снарядов... у нас будет нехватка личного состава, это будет трагедией", - приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".
Жители призывного возраста в свою очередь, согласно многочисленным опубликованным видео, часто придерживаются противоположного мнения: убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают с применением силы и избивают.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения.
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