https://ria.ru/20240304/vsu-1930976517.html

Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава

Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава - РИА Новости, 04.03.2024

Минобороны Украины заявило о последствиях нехватки личного состава

Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о возможной трагической нехватке личного состава ВСУ РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:15

2024-03-04T12:15

2024-03-04T13:34

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил газете Washington Post о возможной трагической нехватке личного состава ВСУ на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации.Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом. "(Если помимо) дефицита боеприпасов, оружия, снарядов... у нас будет нехватка личного состава, это будет трагедией", - приводит газета слова Бежевца. Как полагает представитель минобороны, мирные жители призывного возраста на Украине должны принять тот факт, что у них "больше нет времени сидеть дома".Жители призывного возраста в свою очередь, согласно многочисленным опубликованным видео, часто придерживаются противоположного мнения: убегают от сотрудников военкоматов или даже вступают с ними в драки. Многих задерживают с применением силы и избивают. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения.

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины