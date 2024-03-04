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Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 04.03.2024 (обновлено: 15:20 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vsu-1930942427.html
Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер
Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер - РИА Новости, 04.03.2024
Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер
Число отказников в ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за Киев, возросло в пять раз, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:52
2024-03-04T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число отказников в ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за Киев, возросло в пять раз, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Количество украинских мужчин, которые отказываются идти на верную смерть за режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, выросло в пять раз. Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни", — написал он в социальной сети Facebook*.По словам экс-премьера, украинским властям катастрофически не хватает человеческого ресурса, чтобы сохранить за собой право на получение и сохранение западных денег.&quot;Катастрофическое сокращение личного состава ВСУ — главный козырь в вопросе окончания вооруженного конфликта. Ведь технику и боеприпасы Запад даст, но человеческого ресурса, тем более для вооруженного конфликта такой высокой интенсивности, остается все меньше&quot;, — подчеркнул Азаров.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях у Киева. В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер

Азаров: число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывной пункт ВСУ в Киеве
Призывной пункт ВСУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывной пункт ВСУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число отказников в ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за Киев, возросло в пять раз, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Количество украинских мужчин, которые отказываются идти на верную смерть за режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, выросло в пять раз. Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни", — написал он в социальной сети Facebook*.
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По словам экс-премьера, украинским властям катастрофически не хватает человеческого ресурса, чтобы сохранить за собой право на получение и сохранение западных денег.
«

"Катастрофическое сокращение личного состава ВСУ — главный козырь в вопросе окончания вооруженного конфликта. Ведь технику и боеприпасы Запад даст, но человеческого ресурса, тем более для вооруженного конфликта такой высокой интенсивности, остается все меньше", — подчеркнул Азаров.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях у Киева.
В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Вооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
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