https://ria.ru/20240304/vsu-1930942427.html

Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер

Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер - РИА Новости, 04.03.2024

Число отказников на Украине выросло в пять раз, заявил экс-премьер

Число отказников в ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за Киев, возросло в пять раз, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:52

2024-03-04T10:52

2024-03-04T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/92/1044949204_0:20:2994:1704_1920x0_80_0_0_8a0d86c04b22974ce8723e02cc7325e0.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Число отказников в ВСУ, не желающих идти "на верную смерть" за Киев, возросло в пять раз, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Количество украинских мужчин, которые отказываются идти на верную смерть за режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, выросло в пять раз. Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни", — написал он в социальной сети Facebook*.По словам экс-премьера, украинским властям катастрофически не хватает человеческого ресурса, чтобы сохранить за собой право на получение и сохранение западных денег."Катастрофическое сокращение личного состава ВСУ — главный козырь в вопросе окончания вооруженного конфликта. Ведь технику и боеприпасы Запад даст, но человеческого ресурса, тем более для вооруженного конфликта такой высокой интенсивности, остается все меньше", — подчеркнул Азаров.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях у Киева. В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, россия, киев