https://ria.ru/20240304/vstuplenie-1931046860.html

ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины

ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины - РИА Новости, 04.03.2024

ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины

Еврокомиссия не может назвать сроки одобрения программы переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:08

2024-03-04T16:08

2024-03-04T16:08

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Еврокомиссия не может назвать сроки одобрения программы переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Необходимо различать представление Еврокомиссией рамок переговоров Совету – председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен – ред.) недавно заявила, что это произойдет в течение марта – и их принятие Советом. И это вопрос, на который мы, Еврокомиссия, конечно, не можем дать ответ. Однако, конечно, мы работаем над тем, чтобы это произошло быстро", - заявил Мамер на брифинге. Трансляция велась на сайте ЕК. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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