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В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024
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22:49 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vstrecha-1931111620.html
В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым
В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024
В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым
В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, и попытались оправдать их право на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:49
2024-03-04T22:49
россия
брюссель
европа
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, и попытались оправдать их право на отказ. В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он, "как министр иностранных дел, хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи. "Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом", - говорится в комментарии постпредства ЕС, поступившем в РИА Новости. Ранее в интервью газете Globo Лавров заявил, что "говорить о перспективах восстановления отношений с ЕС не приходится". В интервью, которое было опубликовано 21 февраля, министр отметил, что "вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором". По его словам, учитывая настрой Брюсселя "нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится". Лавров также рассказал, что, если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, Россия их изучит, но определяться будет, исходя из своих национальных интересов. В постпредстве ЕС, комментируя отмену встречи с министром Лавровым, также заявили, что после февраля 2022 года между ЕС и Россией "уровень доверия довольно низок". "Мы должны были обсуждать отношения Евросоюза и России, но сейчас министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение", - заявили в постпредстве. Кроме того, там отметили, что в ЕС были бы заинтересованы выслушать позицию России по Украине, если бы она изменилась, но "мы не позволим быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
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россия, брюссель, европа, сергей лавров, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым

Постпредство ЕС: в приглашении на встречу с Лавровым не было повестки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание представительства Европейского Союза в Москве
Здание представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, и попытались оправдать их право на отказ.
В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он, "как министр иностранных дел, хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи.
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"Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом", - говорится в комментарии постпредства ЕС, поступившем в РИА Новости.
Ранее в интервью газете Globo Лавров заявил, что "говорить о перспективах восстановления отношений с ЕС не приходится". В интервью, которое было опубликовано 21 февраля, министр отметил, что "вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором". По его словам, учитывая настрой Брюсселя "нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится". Лавров также рассказал, что, если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, Россия их изучит, но определяться будет, исходя из своих национальных интересов.
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В постпредстве ЕС, комментируя отмену встречи с министром Лавровым, также заявили, что после февраля 2022 года между ЕС и Россией "уровень доверия довольно низок".
"Мы должны были обсуждать отношения Евросоюза и России, но сейчас министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение", - заявили в постпредстве.
Кроме того, там отметили, что в ЕС были бы заинтересованы выслушать позицию России по Украине, если бы она изменилась, но "мы не позволим быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
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