https://ria.ru/20240304/vstrecha-1931111620.html

В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым

В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым - РИА Новости, 04.03.2024

В постпредстве ЕС попытались оправдать отказ от встречи с Лавровым

В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, и попытались оправдать их право на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:49

2024-03-04T22:49

2024-03-04T22:49

россия

брюссель

европа

сергей лавров

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151746/63/1517466330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_261aa38ac07df5696a8fb8a8826f4881.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В постпредстве Евросоюза в России признали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашал послов ЕС на встречу, и попытались оправдать их право на отказ. В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он, "как министр иностранных дел, хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи. "Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом", - говорится в комментарии постпредства ЕС, поступившем в РИА Новости. Ранее в интервью газете Globo Лавров заявил, что "говорить о перспективах восстановления отношений с ЕС не приходится". В интервью, которое было опубликовано 21 февраля, министр отметил, что "вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором". По его словам, учитывая настрой Брюсселя "нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится". Лавров также рассказал, что, если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, Россия их изучит, но определяться будет, исходя из своих национальных интересов. В постпредстве ЕС, комментируя отмену встречи с министром Лавровым, также заявили, что после февраля 2022 года между ЕС и Россией "уровень доверия довольно низок". "Мы должны были обсуждать отношения Евросоюза и России, но сейчас министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение", - заявили в постпредстве. Кроме того, там отметили, что в ЕС были бы заинтересованы выслушать позицию России по Украине, если бы она изменилась, но "мы не позволим быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".

https://ria.ru/20240304/voyna-1931044489.html

https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html

https://ria.ru/20240302/zapad-1930696953.html

россия

брюссель

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, европа, сергей лавров, евросоюз, в мире