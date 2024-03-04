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В Петербурге врачи прооперировали ребенка, опустившего руку в блендер
В Петербурге врачи прооперировали ребенка, опустившего руку в блендер - РИА Новости, 04.03.2024
В Петербурге врачи прооперировали ребенка, опустившего руку в блендер
Микрохирурги Педиатрического университета в Петербурге 10 часов оперировали ребенка, рука которого попала в блендер, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:56
2024-03-04T18:56
2024-03-04T18:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Микрохирурги Педиатрического университета в Петербурге 10 часов оперировали ребенка, рука которого попала в блендер, сообщает пресс-служба учреждения. По словам родственников, 10-летний мальчик травмировал руку включенным кухонным прибором. Несчастный случай произошел 3 марта, около 13.00 в общежитии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В 14.45 скорая помощь доставила пострадавшего в приемное отделение клиники Педиатрического университета с диагнозом "рубленые раны области левого лучезапястного сустава". "Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов", - сообщает пресс-служба Педиатрического университета. Медикам удалось восстановить кровоснабжение кисти, а также сшить поврежденные нервы и сухожилия, вправить подвывих среднезапястного сустава. "Еще рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем все возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы", - сообщил заведующий микрохирургическим отделением университета Юрий Махин.
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здоровье - общество, санкт-петербург, общество
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге врачи прооперировали ребенка, опустившего руку в блендер
В Петербурге врачи десять часов оперировали ребенка, опустившего руку в блендер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости.
Микрохирурги Педиатрического университета в Петербурге 10 часов оперировали ребенка, рука которого попала в блендер, сообщает пресс-служба учреждения
.
По словам родственников, 10-летний мальчик травмировал руку включенным кухонным прибором. Несчастный случай произошел 3 марта, около 13.00 в общежитии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В 14.45 скорая помощь доставила пострадавшего в приемное отделение клиники Педиатрического университета с диагнозом "рубленые раны области левого лучезапястного сустава".
«
"Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов", - сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Медикам удалось восстановить кровоснабжение кисти, а также сшить поврежденные нервы и сухожилия, вправить подвывих среднезапястного сустава.
"Еще рано говорить о перспективах восстановления кисти, мы делаем все возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы", - сообщил заведующий микрохирургическим отделением университета Юрий Махин.
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