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Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN - РИА Новости, 04.03.2024
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17:51 04.03.2024 (обновлено: 18:10 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vpn-1931073648.html
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN - РИА Новости, 04.03.2024
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN
Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:51
2024-03-04T18:10
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство."Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц", - сообщил регулятор.Он напомнил, что за неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - добавило ведомство.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN

Роскомнадзор заблокировал шесть сайтов за рекламу VPN-сервисов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство.
"Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц", - сообщил регулятор.
Он напомнил, что за неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - добавило ведомство.
Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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