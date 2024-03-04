https://ria.ru/20240304/vpn-1931073648.html
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN - РИА Новости, 04.03.2024
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN
Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:51
2024-03-04T17:51
2024-03-04T18:10
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство."Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц", - сообщил регулятор.Он напомнил, что за неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - добавило ведомство.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN
Роскомнадзор заблокировал шесть сайтов за рекламу VPN-сервисов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство.
"Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц", - сообщил регулятор.
Он напомнил, что за неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - добавило ведомство.
Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта