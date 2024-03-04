https://ria.ru/20240304/vpn-1931073648.html

Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN

Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN - РИА Новости, 04.03.2024

Роскомнадзор потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:51

2024-03-04T17:51

2024-03-04T18:10

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство."Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц", - сообщил регулятор.Он напомнил, что за неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - добавило ведомство.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии