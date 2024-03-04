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В войне Запада против России пострадала Европа, заявил Лавров - РИА Новости, 04.03.2024
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15:58 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/voyna-1931044489.html
В войне Запада против России пострадала Европа, заявил Лавров
В войне Запада против России пострадала Европа, заявил Лавров - РИА Новости, 04.03.2024
В войне Запада против России пострадала Европа, заявил Лавров
Украина - это сугубо коммерческий проект Вашингтона, при этом в этой войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:58
2024-03-04T15:58
в мире
россия
европа
украина
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
северный поток
евросоюз
сергей лавров
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Украина - это сугубо коммерческий проект Вашингтона, при этом в этой войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа - один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву. Это очень такой большой, сугубо коммерческий проект. Как всегда, американцы пытались сделать прибыль на агрессии, которую они в разных районах мира начинали", - сказал Лавров, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи. Как отметил министр, Вашингтон делал все, чтобы разрушить отношения Москвы и стран ЕС в энергетической сфере, предложив взамен европейским странам дорогой сжиженный природный газ из США. "Стали делать наши западные, американские, коллеги все, чтобы вот эта связка европейско-российская через германское лидерство, чтобы она не состоялась. Они взорвали, все это прекрасно знают, газопроводы "Северные потоки", которые поставляли очень по приемлемым ценам газ, обеспечивавшей прибыльность, эффективность германской экономики, ее бурный рост", - добавил он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, россия, европа, украина, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), северный поток, евросоюз, сергей лавров, всемирный фестиваль молодежи — 2024
В мире, Россия, Европа, Украина, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Северный поток, Евросоюз, Сергей Лавров, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В войне Запада против России пострадала Европа, заявил Лавров

Лавров: в войне Запада против РФ одними из главных пострадавших стала Европа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Украина - это сугубо коммерческий проект Вашингтона, при этом в этой войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа - один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву. Это очень такой большой, сугубо коммерческий проект. Как всегда, американцы пытались сделать прибыль на агрессии, которую они в разных районах мира начинали", - сказал Лавров, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи.
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Как отметил министр, Вашингтон делал все, чтобы разрушить отношения Москвы и стран ЕС в энергетической сфере, предложив взамен европейским странам дорогой сжиженный природный газ из США. "Стали делать наши западные, американские, коллеги все, чтобы вот эта связка европейско-российская через германское лидерство, чтобы она не состоялась. Они взорвали, все это прекрасно знают, газопроводы "Северные потоки", которые поставляли очень по приемлемым ценам газ, обеспечивавшей прибыльность, эффективность германской экономики, ее бурный рост", - добавил он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Северный потокЕвросоюзСергей ЛавровВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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