США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев
Медведев: США ведут полноценную войну против России с американским оружием
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.