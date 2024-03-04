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США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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14:12 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/voyna-1931014686.html
США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев
США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев
США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:12
2024-03-04T14:12
россия
сша
дмитрий медведев
грузия
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, сша, дмитрий медведев, грузия, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Медведев, Грузия, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев

Медведев: США ведут полноценную войну против России с американским оружием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияСШАДмитрий МедведевГрузияРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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