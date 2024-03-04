https://ria.ru/20240304/voyna-1931014686.html

США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев

США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

США ведут полноценную войну против России, заявил Медведев

США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:12

2024-03-04T14:12

2024-03-04T14:12

россия

сша

дмитрий медведев

грузия

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. США ведет полноценную войну против России, с американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

россия

сша

грузия

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россия, сша, дмитрий медведев, грузия, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024