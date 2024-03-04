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Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко - РИА Новости, 04.03.2024
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22:25 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931109596.html
Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко
Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко - РИА Новости, 04.03.2024
Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко
Выступление двух главных юношеских оркестров России способно продемонстрировать участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе всю силу русского искусства,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:25
2024-03-04T22:25
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
сочи
юрий башмет
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Выступление двух главных юношеских оркестров России способно продемонстрировать участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе всю силу русского искусства, сообщил журналистам генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. В рамках ВФМ в Сириусе прошёл Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством маэстро Юрия Башмета. В течение двух дней шесть оркестров, в том числе уникальный всемирный юношеский оркестр с музыкантами из 27 стран, дали шесть концертов в Зимнем театре Сочи. Во вторник запланирован концерт в Сириусе. "Завтра Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет выступать в Сириусе. Это будет тоже своего рода концерт уникальный: впервые два главных юношеских оркестра страны - всероссийский юношеский симфонический оркестр и российский национальный молодёжный симфонический оркестр выступят в одном концерте. Так мы решили показать всю силу русского искусства", - заявил Гринченко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, сочи, юрий башмет, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Сочи, Юрий Башмет, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко

Гринченко: концерт юношеских оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Выступление двух главных юношеских оркестров России способно продемонстрировать участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе всю силу русского искусства, сообщил журналистам генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
В рамках ВФМ в Сириусе прошёл Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством маэстро Юрия Башмета. В течение двух дней шесть оркестров, в том числе уникальный всемирный юношеский оркестр с музыкантами из 27 стран, дали шесть концертов в Зимнем театре Сочи. Во вторник запланирован концерт в Сириусе.
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"Завтра Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет выступать в Сириусе. Это будет тоже своего рода концерт уникальный: впервые два главных юношеских оркестра страны - всероссийский юношеский симфонический оркестр и российский национальный молодёжный симфонический оркестр выступят в одном концерте. Так мы решили показать всю силу русского искусства", - заявил Гринченко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024РоссияСочиЮрий БашметВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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