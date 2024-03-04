https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931109596.html

Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко

Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко - РИА Новости, 04.03.2024

Концерт оркестров на ВФМ покажет силу русского искусства, заявил Гринченко

Выступление двух главных юношеских оркестров России способно продемонстрировать участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе всю силу русского искусства,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:25

2024-03-04T22:25

2024-03-04T22:25

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

сочи

юрий башмет

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Выступление двух главных юношеских оркестров России способно продемонстрировать участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе всю силу русского искусства, сообщил журналистам генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. В рамках ВФМ в Сириусе прошёл Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством маэстро Юрия Башмета. В течение двух дней шесть оркестров, в том числе уникальный всемирный юношеский оркестр с музыкантами из 27 стран, дали шесть концертов в Зимнем театре Сочи. Во вторник запланирован концерт в Сириусе. "Завтра Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет выступать в Сириусе. Это будет тоже своего рода концерт уникальный: впервые два главных юношеских оркестра страны - всероссийский юношеский симфонический оркестр и российский национальный молодёжный симфонический оркестр выступят в одном концерте. Так мы решили показать всю силу русского искусства", - заявил Гринченко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

https://ria.ru/20240303/yarmarka-1930829772.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, сочи, юрий башмет, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество