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В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию - РИА Новости, 04.03.2024
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16:55 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931060977.html
В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию
В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию - РИА Новости, 04.03.2024
В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию
Российский сенатор Александр Карелин считает, что Всемирный фестиваль молодежи - это мероприятие, которое способствует общению и взаимопознанию. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:55
2024-03-04T16:55
россия
александр карелин
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский сенатор Александр Карелин считает, что Всемирный фестиваль молодежи - это мероприятие, которое способствует общению и взаимопознанию. "Фестиваль познания и взаиморасположенности... Здесь все могут встречаться, общаться, понимать... Надеюсь, (зарубежные участники - ред.) утвердятся в желании приезжать сюда и дружить с Россией", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
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россия, александр карелин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Александр Карелин, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию

Сенатор Карелин: ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский сенатор Александр Карелин считает, что Всемирный фестиваль молодежи - это мероприятие, которое способствует общению и взаимопознанию.
"Фестиваль познания и взаиморасположенности... Здесь все могут встречаться, общаться, понимать... Надеюсь, (зарубежные участники - ред.) утвердятся в желании приезжать сюда и дружить с Россией", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
Вчера, 12:51
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Волонтер на федеральной территории Сириус во время подготовки к Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров
3 марта, 17:04
 
РоссияАлександр КарелинВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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