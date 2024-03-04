https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931060977.html

В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию

В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию - РИА Новости, 04.03.2024

В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию

Российский сенатор Александр Карелин считает, что Всемирный фестиваль молодежи - это мероприятие, которое способствует общению и взаимопознанию. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:55

2024-03-04T16:55

2024-03-04T16:55

россия

александр карелин

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский сенатор Александр Карелин считает, что Всемирный фестиваль молодежи - это мероприятие, которое способствует общению и взаимопознанию. "Фестиваль познания и взаиморасположенности... Здесь все могут встречаться, общаться, понимать... Надеюсь, (зарубежные участники - ред.) утвердятся в желании приезжать сюда и дружить с Россией", - сказал он журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

https://ria.ru/20240303/volontery-1930855365.html

россия

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россия, александр карелин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество