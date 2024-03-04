https://ria.ru/20240304/vfm-1931101637.html

Участник СВО рассказал, как нашел единомышленников на ВФМ-2024

Участник СВО рассказал, как нашел единомышленников на ВФМ-2024 - РИА Новости, 04.03.2024

Участник СВО рассказал, как нашел единомышленников на ВФМ-2024

Александр Юдин, участник спецоперации, сержант 72-ой отдельной мотострелковой бригады, находящийся в отпуске, посетил Всемирный фестиваль молодежи, чтобы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:12

2024-03-04T21:12

2024-03-04T21:39

специальная военная операция на украине

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

иордания

африка

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Александр Юдин, участник спецоперации, сержант 72-ой отдельной мотострелковой бригады, находящийся в отпуске, посетил Всемирный фестиваль молодежи, чтобы показать иностранным гостям, как Россия открыта к диалогу и хочет мира, он уже успел найти себе друзей и единомышленников из разных стран."Мне безумно повезло, потому что я когда-то подавал заявку, когда началась регистрация на фестиваль и думал, возможно, не получится попасть и буквально за четыре дня до начала фестиваля мне говорят: "Ну что, нашел командира?". У него было хорошее настроение, а у меня не отгулянный отпуск за 2023 год. Я даже домой не успеваю, здесь побуду и все. Успел познакомиться с огромным количеством людей преимущественно с иностранными делегациями, чтобы рассказывать, что в Вооруженных силах российской армии тоже есть молодые ребята и мы занимаемся не только военной деятельностью", - рассказал РИА Новости Юдин на полях Всемирного фестиваля в Сириусе.Он считает, что присутствие на фестивале - возможность донести до людей со всего мира наиболее соответствующую действительности информацию, а также показать готовность к диалогу. "Главное, чтобы они поняли, что Россия все делает не просто так, Россия хочет мира", - отметил Юдин.Участник СВО рассказал, что ему легко заводить новых друзей, в частности - приехавших из-за рубежа, многие из них сами подходят познакомиться. "Мне очень понравилось, что иностранцы подходят и сами спрашивают: "Русская армия?" Я говорю да, а у них там на телефонах Z (военный символ - ред.). Мне очень приятно, что мы объединяемся все, ребята спрашивают, кому, чем помочь, налаживаю связи и по гуманитарной помощи", - поделился Юдин.Сержант уже успел завести добрые отношения с участниками фестиваля из Иордании, Африки, Латинской Америки. "Очень хочу найти делегацию Северной Кореи, с ними хочу пообщаться", - говорит Юдин.Участник спецоперации подчеркивает, что фестиваль - не просто праздник, а определенная задача, показать всем, что Россия - открытая страна. "Ребята тоже, которые сейчас там находятся (в зоне СВО - ред.) будут рады, что есть братское сердце, которое помогает говорить, что, зачем. Не только с микрофоном на трибуне, а просто вечером встретились, просто дружим, общаемся, показываем друг другу какие-то фотографии", - сказал Юдин.По словам Кристиана из Венесуэлы, нового приятеля Юдина, с которым они познакомились на фестивале, народ его страны хорошо помнит, что когда-то Россия тоже оказывала поддержку государству, поэтому его приезд на фестиваль - некий жест благодарности. "Даже флаг наш по идее похож на российский флаг, только меняется желтый именно на солнце, которое у нас есть, поэтому очень важно для нас в знак благодарности России приехать сюда, именно, когда в России имеется такая ситуация", - сказал Кристиан, дополнив, что это самая малость из того, что можно сделать.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

https://ria.ru/20240303/fotovystavka-1930848607.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930778343.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, иордания, африка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество