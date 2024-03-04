https://ria.ru/20240304/vfm-1930962074.html

В Сириусе собралась очередь из желающих послушать выступление Медведева

В Сириусе собралась очередь из желающих послушать выступление Медведева - РИА Новости, 04.03.2024

В Сириусе собралась очередь из желающих послушать выступление Медведева

Длинная очередь из желающих послушать лекцию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на просветительском марафоне Российского... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:32

2024-03-04T11:32

2024-03-04T13:45

общество

россия

дмитрий медведев

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Длинная очередь из желающих послушать лекцию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на просветительском марафоне Российского общества "Знание" собралась на Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент РИА Новости. Конца очереди не видно от входа в зал, где пройдет лекция. Лекция Медведева начнется в 12.00, на ней зампред Совбеза РФ расскажет о том, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация, поделится своим видением архитектуры нового мира с теми, кому предстоит его строить, - с молодыми людьми, составляющими основную аудиторию марафона "Знание.Первые" и ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

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общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024