https://ria.ru/20240304/utechka-1931113113.html

США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России

США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России - РИА Новости, 04.03.2024

США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России

Белый дом не будет комментировать утечку разговора офицеров бундесвера, поскольку "это сыграет на руку России", заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:14

2024-03-04T23:14

2024-03-04T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

джон кирби

маргарита симоньян

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Белый дом не будет комментировать утечку разговора офицеров бундесвера, поскольку "это сыграет на руку России", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. "Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — сказал он.Чиновник утверждает, что любое подтверждение со стороны Соединенных Штатов облегчит продвижение тезиса о "какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией". Аудиозапись разговора немецких офицеровВ пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться за помощью в планировании к Великобритании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост так, чтобы не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.В Министерстве обороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. При этом на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что после этой утечки в Германии ведется тщательное расследование. Он также пообещал предоставить оперативные разъяснения случившегося.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предстоит узнать: это была инициатива бундесвера или часть государственной политики ФРГ. По его словам, и то и другое очень плохо, поскольку лишний раз доказывает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

россия

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T23:14 true PT16M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, джон кирби, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, германия, rafale, олаф шольц