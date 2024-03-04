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США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 04.03.2024 (обновлено: 23:49 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/utechka-1931113113.html
США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России
США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России - РИА Новости, 04.03.2024
США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России
Белый дом не будет комментировать утечку разговора офицеров бундесвера, поскольку "это сыграет на руку России", заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:14
2024-03-04T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джон кирби
маргарита симоньян
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Белый дом не будет комментировать утечку разговора офицеров бундесвера, поскольку "это сыграет на руку России", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. "Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — сказал он.Чиновник утверждает, что любое подтверждение со стороны Соединенных Штатов облегчит продвижение тезиса о "какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией". Аудиозапись разговора немецких офицеровВ пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться за помощью в планировании к Великобритании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост так, чтобы не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.В Министерстве обороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. При этом на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что после этой утечки в Германии ведется тщательное расследование. Он также пообещал предоставить оперативные разъяснения случившегося.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предстоит узнать: это была инициатива бундесвера или часть государственной политики ФРГ. По его словам, и то и другое очень плохо, поскольку лишний раз доказывает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, германия, rafale, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Германия, Rafale, Олаф Шольц
США не стали комментировать утечку в ФРГ, чтобы "не сыграть на руку" России

Кирби: США не комментируют утечку в ФРГ, чтобы не сыграть на руку РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Белый дом не будет комментировать утечку разговора офицеров бундесвера, поскольку "это сыграет на руку России", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — сказал он.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Вчера, 19:53
Чиновник утверждает, что любое подтверждение со стороны Соединенных Штатов облегчит продвижение тезиса о "какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией".

Аудиозапись разговора немецких офицеров

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться за помощью в планировании к Великобритании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост так, чтобы не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
В Министерстве обороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. При этом на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. В свою очередь, канцлер Олаф Шольц заявил, что после этой утечки в Германии ведется тщательное расследование. Он также пообещал предоставить оперативные разъяснения случившегося.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предстоит узнать: это была инициатива бундесвера или часть государственной политики ФРГ. По его словам, и то и другое очень плохо, поскольку лишний раз доказывает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиМаргарита СимоньянДмитрий ПесковНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостГерманияRafaleОлаф Шольц
 
 
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