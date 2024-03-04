В Британии назвали утечку разговора немецких офицеров серьезной проблемой
Представитель премьера Британии назвал утечку разговора офицеров ФРГ проблемой
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что это "дело Германии" - расследовать инцидент, передает агентство Блумберг.
"Представитель британского премьер-министра Риши Сунака отказался комментировать утечку в понедельник напрямую, лишь процитировав описание этого Шольцем в выходные как "очень серьезный вопрос" и сказав, что расследовать это - дело Германии", - говорится в материале.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.