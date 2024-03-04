https://ria.ru/20240304/utechka-1931108324.html

В Британии назвали утечку разговора немецких офицеров серьезной проблемой

В Британии назвали утечку разговора немецких офицеров серьезной проблемой - РИА Новости, 04.03.2024

В Британии назвали утечку разговора немецких офицеров серьезной проблемой

Представитель премьер-министра Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что это "дело Германии" - расследовать... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:11

2024-03-04T22:11

2024-03-04T22:11

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

риши сунак

украина

в мире

россия

маргарита симоньян

дмитрий песков

германия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что это "дело Германии" - расследовать инцидент, передает агентство Блумберг. "Представитель британского премьер-министра Риши Сунака отказался комментировать утечку в понедельник напрямую, лишь процитировав описание этого Шольцем в выходные как "очень серьезный вопрос" и сказав, что расследовать это - дело Германии", - говорится в материале. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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россия

германия

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T22:11 true PT16M45S

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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, риши сунак, украина, в мире, россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, германия