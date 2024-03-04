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СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:53 04.03.2024 (обновлено: 21:45 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/utechka-1931094492.html
СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке
СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке
Министерство обороны ФРГ защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера, в которых обсуждались отправка... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:53
2024-03-04T21:45
в мире
германия
украина
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
киев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство обороны ФРГ защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера, в которых обсуждались отправка Киеву ракет Taurus и атака ВСУ на Крымский мост, с помощью пароля "1234", пишет Bild."На сайте Минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместила аудиозапись ответа министра журналистам. Файл "защитили" с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырех цифр: 1234", — говорится в публикации.Обозреватель газеты считает, что это "как минимум нелепо" на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров. "Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны", — отметил журналист.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что западные страны должны нести ответственность за разрушительные действия, которые планировали и во многом реализовали. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, но часть данных все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность аудиозаписи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что после ее публикации началось тщательное расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, украина, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, маргарита симоньян, киев, борис писториус, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Киев, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали пароль Минобороны ФРГ, защищающий комментарий об утечке

Bild: МО ФРГ защитило комментарий об утечке переговоров военных паролем "1234"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министерство обороны ФРГ защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера, в которых обсуждались отправка Киеву ракет Taurus и атака ВСУ на Крымский мост, с помощью пароля "1234", пишет Bild.
"На сайте Минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместила аудиозапись ответа министра журналистам. Файл "защитили" с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырех цифр: 1234", — говорится в публикации.
Обозреватель газеты считает, что это "как минимум нелепо" на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров.
«
"Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны", — отметил журналист.
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что западные страны должны нести ответственность за разрушительные действия, которые планировали и во многом реализовали.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, но часть данных все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он косвенно признал подлинность аудиозаписи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что после ее публикации началось тщательное расследование.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостМаргарита СимоньянКиевБорис ПисториусДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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