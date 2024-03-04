https://ria.ru/20240304/utechka-1931069361.html

В Манчестере произошла утечка опасного вещества

В Манчестере произошла утечка опасного вещества - РИА Новости, 04.03.2024

В Манчестере произошла утечка опасного вещества

Предположительная утечка опасного вещества произошла на заводе немецкой химической компании Lanxess в британском Манчестере, на месте работают экстренные... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:32

2024-03-04T17:32

2024-03-04T17:34

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Предположительная утечка опасного вещества произошла на заводе немецкой химической компании Lanxess в британском Манчестере, на месте работают экстренные службы, сообщила в понедельник местная газета Manchester Evening News. "Серьезная ситуация была объявлена после предположительной химической утечки этим утром… По данным Manchester Evening News, предположительная утечка химикатов произошла в здании Lanxess, полагается, что этим химическим веществом является оксихлорид фосфора", - говорится в сообщении издания. Оксихлорид фосфора представляет собой высокотоксичное соединение, включенное в список аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Оно вызывает боль в глазах, чувство удушья, отек легких и сердечные расстройства. При попадании на кожу вызывает ожоги. Отмечается, что на месте работают все экстренные службы: пожарные, полицейские и медики. Полиция Большого Манчестера сообщила в заявлении на своём сайте, что информация об инциденте с опасным веществом была получена около 9 утра по местному времени (12.00 мск). Сообщений о пострадавших не поступало, территория в радиусе 300 метров была оцеплена. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел "на территории предприятия", однако не указали его название. Служба скорой помощи северно-западной Англии сообщила о задействовании "большого числа ресурсов" на месте происшествия. Медики осмотрели более 10 человек, дальнейшей помощи никому не потребовалось. Жителям района и предприятием посоветовали закрыть все окна и двери. Пожарно-спасательная служба Большого Манчестера также сообщила о задействовании большого числа пожарных машин. Телеканал ITV сообщил, что пожарные работали на месте в защитных дыхательных аппаратах.

https://ria.ru/20240304/krazha-1931030915.html

https://ria.ru/20240304/velikobritaniya-1930930537.html

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