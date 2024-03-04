https://ria.ru/20240304/utechka-1931063054.html

Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ

Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ - РИА Новости, 04.03.2024

Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ

Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд назвал утечку переговоров немецких офицеров "крупным сбоем в защищенной связи", передает телеканал Sky News. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:02

2024-03-04T17:02

2024-03-04T17:02

в мире

германия

олаф шольц

совет федерации рф

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

украина

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд назвал утечку переговоров немецких офицеров "крупным сбоем в защищенной связи", передает телеканал Sky News. "Это крупный сбой в функциональности защищенной связи", — заявил Эллвуд в интервью телеканалу. Он также отметил, что из ставшего доступным разговора стала понятна разница во взглядах между высокопоставленными военными ФРГ, которые хотят отправить Киеву дальнобойные ракеты, и канцлером страны Олафом Шольцем, который в этом не заинтересован. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

германия

украина

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T17:02 true PT16M45S

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в мире, германия, олаф шольц, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина