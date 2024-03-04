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Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ - РИА Новости, 04.03.2024
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17:02 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/utechka-1931063054.html
Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ
Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ - РИА Новости, 04.03.2024
Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ
Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд назвал утечку переговоров немецких офицеров "крупным сбоем в защищенной связи", передает телеканал Sky News. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:02
2024-03-04T17:02
в мире
германия
олаф шольц
совет федерации рф
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд назвал утечку переговоров немецких офицеров "крупным сбоем в защищенной связи", передает телеканал Sky News. "Это крупный сбой в функциональности защищенной связи", — заявил Эллвуд в интервью телеканалу. Он также отметил, что из ставшего доступным разговора стала понятна разница во взглядах между высокопоставленными военными ФРГ, которые хотят отправить Киеву дальнобойные ракеты, и канцлером страны Олафом Шольцем, который в этом не заинтересован. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, олаф шольц, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Украина
Экс-замминистра обороны Британии прокомментировал утечку разговора в ФРГ

Экс-замминистра обороны Британии назвал утечку разговора в ФРГ сбоем в связи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд назвал утечку переговоров немецких офицеров "крупным сбоем в защищенной связи", передает телеканал Sky News.
"Это крупный сбой в функциональности защищенной связи", — заявил Эллвуд в интервью телеканалу.
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Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Он также отметил, что из ставшего доступным разговора стала понятна разница во взглядах между высокопоставленными военными ФРГ, которые хотят отправить Киеву дальнобойные ракеты, и канцлером страны Олафом Шольцем, который в этом не заинтересован.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
 
В миреГерманияОлаф ШольцСовет Федерации РФРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостУкраина
 
 
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