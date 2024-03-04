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Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 04.03.2024 (обновлено: 22:39 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ukraine-1931106185.html
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины - РИА Новости, 04.03.2024
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины
Владимир Зеленский анонсировал в Telegram-канале новые кадровые назначения в Силах обороны Украины, но не уточнил, о каких именно перестановках идет речь. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:57
2024-03-04T22:39
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
александр сырский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в Telegram-канале новые кадровые назначения в Силах обороны Украины, но не уточнил, о каких именно перестановках идет речь."Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", — сказал он.Ранее в понедельник на сайте офиса президента Украины появилась информация об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.В феврале Зеленский на фоне сдачи главкомом Александром Сырским Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Об этом ранее также сообщал советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. По его словам, армия страны допустила тактические ошибки при контрнаступлении в прошлом году.В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко указывал, что новые кадровые перестановки в командовании ВСУ связаны с началом расследований в отношении некоторых генералов.Так, по словам заместителя главы Минобороны Украины Юрия Джигира, за последний квартал 2023-го ведомство выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.Как писало издание Politico, США гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что эта проблема оказывает влияние на решение западных стран по поставкам оружия ВСУ.
https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930789512.html
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украина
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украина, в мире, владимир зеленский, александр сырский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, херсонская область , донецкая народная республика, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины

Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в Силах обороны Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в Telegram-канале новые кадровые назначения в Силах обороны Украины, но не уточнил, о каких именно перестановках идет речь.
"Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", — сказал он.
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Ранее в понедельник на сайте офиса президента Украины появилась информация об увольнении командующего Силами поддержки ВСУ Дмитрия Гереги, его место занял Александр Яковец.
В феврале Зеленский на фоне сдачи главкомом Александром Сырским Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Об этом ранее также сообщал советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. По его словам, армия страны допустила тактические ошибки при контрнаступлении в прошлом году.
В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко указывал, что новые кадровые перестановки в командовании ВСУ связаны с началом расследований в отношении некоторых генералов.
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Так, по словам заместителя главы Минобороны Украины Юрия Джигира, за последний квартал 2023-го ведомство выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.
Как писало издание Politico, США гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что эта проблема оказывает влияние на решение западных стран по поставкам оружия ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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