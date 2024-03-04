https://ria.ru/20240304/ukraina-1931107085.html

Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ

Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ - РИА Новости, 04.03.2024

Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ

Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:00

2024-03-04T22:00

2024-03-04T22:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

ибрагим калын

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

массачусетский технологический институт

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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на Украине, сообщило турецкое госагентство Anadolu. "Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Вашингтоне. Также будут проведены встречи с представителями разведки, в Белом доме, Конгрессе и Госдепартаменте. Помимо двусторонних отношений, на повестке дня директора MİT Калына будет стоять борьба с террористическими организациями, такими как PПK, FETO и DAESH", - передаёт агентство. Издание уточняет, что Ибрагим Калын также проведёт переговоры по Ираку и Сирии, а также по переговорам о прекращении войны в Газе и переговорам о прекращении огня. "В ходе встречи также будет обсуждаться продолжающаяся война между Россией и Украиной и ситуация на Кавказе", - уточнило Anadolu.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), ибрагим калын, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), массачусетский технологический институт, государственный департамент сша