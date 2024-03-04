https://ria.ru/20240304/ukraina-1931107085.html
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ - РИА Новости, 04.03.2024
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ
Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:00
2024-03-04T22:00
2024-03-04T22:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
ибрагим калын
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
массачусетский технологический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fe9b0591478219da5c5cd473107f06.jpg
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на Украине, сообщило турецкое госагентство Anadolu. "Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Вашингтоне. Также будут проведены встречи с представителями разведки, в Белом доме, Конгрессе и Госдепартаменте. Помимо двусторонних отношений, на повестке дня директора MİT Калына будет стоять борьба с террористическими организациями, такими как PПK, FETO и DAESH", - передаёт агентство. Издание уточняет, что Ибрагим Калын также проведёт переговоры по Ираку и Сирии, а также по переговорам о прекращении войны в Газе и переговорам о прекращении огня. "В ходе встречи также будет обсуждаться продолжающаяся война между Россией и Украиной и ситуация на Кавказе", - уточнило Anadolu.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9838ce5043c58b1572e81577175f59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), ибрагим калын, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), массачусетский технологический институт, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Ибрагим Калын, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Массачусетский технологический институт, Государственный департамент США
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ
Глава турецкой разведки Калын обсудит Украину с директором ЦРУ в США