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Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ - РИА Новости, 04.03.2024
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22:00 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931107085.html
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ - РИА Новости, 04.03.2024
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ
Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:00
2024-03-04T22:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
ибрагим калын
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
массачусетский технологический институт
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на Украине, сообщило турецкое госагентство Anadolu. "Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Вашингтоне. Также будут проведены встречи с представителями разведки, в Белом доме, Конгрессе и Госдепартаменте. Помимо двусторонних отношений, на повестке дня директора MİT Калына будет стоять борьба с террористическими организациями, такими как PПK, FETO и DAESH", - передаёт агентство. Издание уточняет, что Ибрагим Калын также проведёт переговоры по Ираку и Сирии, а также по переговорам о прекращении войны в Газе и переговорам о прекращении огня. "В ходе встречи также будет обсуждаться продолжающаяся война между Россией и Украиной и ситуация на Кавказе", - уточнило Anadolu.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), ибрагим калын, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), массачусетский технологический институт, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Ибрагим Калын, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Массачусетский технологический институт, Государственный департамент США
Глава турецкой разведки обсудит Украину с директором ЦРУ

Глава турецкой разведки Калын обсудит Украину с директором ЦРУ в США

© AP Photo / Emrah GurelИбрагим Калын
Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Ибрагим Калын. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Глава турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын проведёт переговоры с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в США, обсудит ситуацию на Украине, сообщило турецкое госагентство Anadolu.
"Калын встретится с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Вашингтоне. Также будут проведены встречи с представителями разведки, в Белом доме, Конгрессе и Госдепартаменте. Помимо двусторонних отношений, на повестке дня директора MİT Калына будет стоять борьба с террористическими организациями, такими как PПK, FETO и DAESH", - передаёт агентство.
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Издание уточняет, что Ибрагим Калын также проведёт переговоры по Ираку и Сирии, а также по переговорам о прекращении войны в Газе и переговорам о прекращении огня.
"В ходе встречи также будет обсуждаться продолжающаяся война между Россией и Украиной и ситуация на Кавказе", - уточнило Anadolu.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Ибрагим КалынУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Массачусетский технологический институтГосударственный департамент США
 
 
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