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На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 04.03.2024 (обновлено: 20:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931094227.html
На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ
На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ
На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его пост занял Александр Яковец, соответствующие указы опубликованы в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:51
2024-03-04T20:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его пост занял Александр Яковец, соответствующие указы опубликованы в понедельник на сайте офиса Владимира Зеленского. "Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в указе без подробностей о причинах увольнения. Вторым указом, датированным 4 марта, вместо Гереги назначен Александр Яковец. По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба. Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ. Герега занимал должность командующего Силами поддержки ВСУ с 21 августа 2021 года.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире
На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ

Офис Зеленского: на Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ Герегу

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его пост занял Александр Яковец, соответствующие указы опубликованы в понедельник на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в указе без подробностей о причинах увольнения.
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Вторым указом, датированным 4 марта, вместо Гереги назначен Александр Яковец.
По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.
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Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.
Герега занимал должность командующего Силами поддержки ВСУ с 21 августа 2021 года.
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