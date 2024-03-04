https://ria.ru/20240304/ukraina-1931094227.html

На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ

На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024

На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ

На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его пост занял Александр Яковец, соответствующие указы опубликованы в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:51

2024-03-04T19:51

2024-03-04T20:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его пост занял Александр Яковец, соответствующие указы опубликованы в понедельник на сайте офиса Владимира Зеленского. "Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в указе без подробностей о причинах увольнения. Вторым указом, датированным 4 марта, вместо Гереги назначен Александр Яковец. По данным из открытых источников, в силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба. Бригадный генерал Александр Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ. Герега занимал должность командующего Силами поддержки ВСУ с 21 августа 2021 года.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире