https://ria.ru/20240304/ukraina-1931093747.html

Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине

Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине - РИА Новости, 04.03.2024

Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине

Президент США Джо Байден продлил режим "чрезвычайной ситуации" в стране, введенный из-за Украины в 2014 году, говорится в его письме в американский конгресс. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:44

2024-03-04T19:44

2024-03-04T19:48

в мире

украина

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим "чрезвычайной ситуации" в стране, введенный из-за Украины в 2014 году, говорится в его письме в американский конгресс."Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", - говорится в опубликованном письме Байдена. Как отмечается, чрезвычайная ситуация в США была введена 6 марта 2014 года, после чего регулярно продлевалась решениями американских президентов. В этот раз указ также был продлен за день до возможного прекращения."Действия и политики лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - указано в письме Байдена.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

украина

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Кирилл Волков

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