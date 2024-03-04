https://ria.ru/20240304/ukraina-1931093747.html
Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине
Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине
Президент США Джо Байден продлил режим "чрезвычайной ситуации" в стране, введенный из-за Украины в 2014 году, говорится в его письме в американский конгресс. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:44
2024-03-04T19:44
2024-03-04T19:48
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим "чрезвычайной ситуации" в стране, введенный из-за Украины в 2014 году, говорится в его письме в американский конгресс."Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", - говорится в опубликованном письме Байдена. Как отмечается, чрезвычайная ситуация в США была введена 6 марта 2014 года, после чего регулярно продлевалась решениями американских президентов. В этот раз указ также был продлен за день до возможного прекращения."Действия и политики лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - указано в письме Байдена.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Джо Байден
Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС по Украине
Байден продлил введенный в 2014 году режим ЧС из-за Украины еще на год
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим "чрезвычайной ситуации" в стране, введенный из-за Украины в 2014 году, говорится в его письме в американский конгресс.
"Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", - говорится в опубликованном письме Байдена. Как отмечается, чрезвычайная ситуация в США была введена 6 марта 2014 года, после чего регулярно продлевалась решениями американских президентов. В этот раз указ также был продлен за день до возможного прекращения.
"Действия и политики лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - указано в письме Байдена.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное