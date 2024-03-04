https://ria.ru/20240304/ukraina-1931089406.html

СМИ усомнились, что поставка ракет Taurus сможет помочь Украине

СМИ усомнились, что поставка ракет Taurus сможет помочь Украине - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ усомнились, что поставка ракет Taurus сможет помочь Украине

Американская газета New York Times сомневается, что ракеты Taurus, в случае их предоставления Берлином Киеву, или истребители F-16 будут иметь какое-либо... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:12

2024-03-04T19:12

2024-03-04T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

f-16

вооруженные силы украины

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сомневается, что ракеты Taurus, в случае их предоставления Берлином Киеву, или истребители F-16 будут иметь какое-либо решающее значение для украинских войск. "Далеко не ясно, что, даже если Германия и предоставила бы ракеты Taurus Украине,... они имели бы решающее значение в конфликте,... и есть сомнения о том, смогут ли истребители F-16, которые могут вскоре поставить Киеву, изменить положение в боевых действиях", - говорится в сообщении газеты. Издание в качестве примера добавляет, что решение Германии отправить Украине танки Leopard в прошлом году не помогло украинским войскам провести контрнаступление успешно. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240304/sholts-1930938919.html

украина

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, f-16, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост