СМИ усомнились, что поставка ракет Taurus сможет помочь Украине
NYT: Taurus и F-16 вряд ли изменят положение в боевых действиях на Украине
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская газета New York Times сомневается, что ракеты Taurus, в случае их предоставления Берлином Киеву, или истребители F-16 будут иметь какое-либо решающее значение для украинских войск.
"Далеко не ясно, что, даже если Германия и предоставила бы ракеты Taurus Украине,... они имели бы решающее значение в конфликте,... и есть сомнения о том, смогут ли истребители F-16, которые могут вскоре поставить Киеву, изменить положение в боевых действиях", - говорится в сообщении газеты. Издание в качестве примера добавляет, что решение Германии отправить Украине танки Leopard в прошлом году не помогло украинским войскам провести контрнаступление успешно.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.