https://ria.ru/20240304/ukraina-1931076299.html

В Госсовете Франции заявили, что нынешней Украине не место в ЕС

В Госсовете Франции заявили, что нынешней Украине не место в ЕС - РИА Новости, 04.03.2024

В Госсовете Франции заявили, что нынешней Украине не место в ЕС

Член Государственного совета Франции - высшей судебной инстанции по административным делам - юрист Арно Кларсфельд заявил в соцсети Х, что Украине, где... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:00

2024-03-04T18:00

2024-03-04T18:00

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 4 мар—РИА Новости. Член Государственного совета Франции - высшей судебной инстанции по административным делам - юрист Арно Кларсфельд заявил в соцсети Х, что Украине, где уничтожают русскую литературу и ставят памятники пособникам нацистов и предателей, например Степану Бандере, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, не место в Евросоюзе. "Украина возводит памятники (Степану) Бандере и "сжигает" книги Пушкина, Достоевского и Толстого. Такой Украине нечего делать в Европейском союзе", — написал он.Накануне в издании Monde вышла статья, где указывалось, что после начала конфликта на Украине из местных библиотек исчезли книги русских писателей, включая таких классиков, как Пушкин, Толстой и Достоевский. Автор приводит слова директора украинского Института книги Александры Коваль, которая говорит, что "это вредная литература, способная влиять на умы людей". Посетив библиотеки в городах на востоке Украины, автор приходит к выводу, что они свидетельствуют о "трехстах пятидесяти годах кровавой русификации Украины". Он указывает, однако, что многие сотрудники библиотек были недовольны указом властей изъять книги русских авторов: "Этих писателей знают по всему миру, а мы их исключаем. Справедливо ли это?"

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, евросоюз