https://ria.ru/20240304/ukraina-1931036519.html

"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии

"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии - РИА Новости, 04.03.2024

"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии

Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:26

2024-03-04T15:26

2024-03-04T15:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские войска активно продвигаются на разных участках фронта, пишет Focus. "Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские линии обороны плохо подготовлены к российскому наступлению. "Едва обустроенные окопы, сокращающиеся запасы боеприпасов и уменьшающаяся помощь Запада усиливают впечатление, что сопротивление ВСУ может потерпеть крах", — пишет Focus. Ранее Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.

https://ria.ru/20240304/putin-1930959452.html

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