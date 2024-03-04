Рейтинг@Mail.ru
"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 04.03.2024 (обновлено: 15:37 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931036519.html
"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии
"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии - РИА Новости, 04.03.2024
"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии
Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:26
2024-03-04T15:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские войска активно продвигаются на разных участках фронта, пишет Focus. "Любой, кто следит за развитием событий &lt;...&gt;, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские линии обороны плохо подготовлены к российскому наступлению. "Едва обустроенные окопы, сокращающиеся запасы боеприпасов и уменьшающаяся помощь Запада усиливают впечатление, что сопротивление ВСУ может потерпеть крах", — пишет Focus. Ранее Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
https://ria.ru/20240304/putin-1930959452.html
https://ria.ru/20240304/makron-1930934741.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии

Focus: ВС России успешно продвигаются на разных участках фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские войска активно продвигаются на разных участках фронта, пишет Focus.

"Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада
Вчера, 11:24
В статье отмечается, что украинские линии обороны плохо подготовлены к российскому наступлению.

"Едва обустроенные окопы, сокращающиеся запасы боеприпасов и уменьшающаяся помощь Запада усиливают впечатление, что сопротивление ВСУ может потерпеть крах", — пишет Focus.

Ранее Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Стали известны истинные причины заявления Макрона о войсках на Украине
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала