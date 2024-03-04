"Огромные проблемы". Действия России на Украине вызвали панику в Германии
Focus: ВС России успешно продвигаются на разных участках фронта
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские войска активно продвигаются на разных участках фронта, пишет Focus.
"Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации.
"Любой, кто следит за развитием событий <...>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинские линии обороны плохо подготовлены к российскому наступлению.
"Едва обустроенные окопы, сокращающиеся запасы боеприпасов и уменьшающаяся помощь Запада усиливают впечатление, что сопротивление ВСУ может потерпеть крах", — пишет Focus.
Ранее Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
"Едва обустроенные окопы, сокращающиеся запасы боеприпасов и уменьшающаяся помощь Запада усиливают впечатление, что сопротивление ВСУ может потерпеть крах", — пишет Focus.
Ранее Вооруженные силы России освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.