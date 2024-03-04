https://ria.ru/20240304/ukraina-1931027528.html

Запад не может победить в прокси-войне на Украине, заявил Орбан

Запад не может победить в прокси-войне на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 04.03.2024

Запад не может победить в прокси-войне на Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:49

2024-03-04T14:49

2024-03-04T14:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

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БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Украине идет прокси-война между Россией и Западом, в которой Запад не может победить, и это всем очевидно. "Уже совершенно очевидно, что эту войну Запад против России не выиграет... Не надо говорить о войне России и Украины, это прокси-война, все знают, что основные силы Украины дает не Украина, а те, кто стоит за ней. Поэтому это война России и Запада, которую Россия ведет через Украину", - сказал Орбан на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате. По его мнению, необходимо как можно скорее начать переговоры. Ранее Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. По его словам, поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, венгрия, виктор орбан, в мире, нато