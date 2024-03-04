https://ria.ru/20240304/ukraina-1931006758.html
Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных, пишут СМИ
Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2024
Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных, пишут СМИ
Руководство Украины на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек, пишет в РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:42
2024-03-04T13:42
2024-03-04T13:42
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виктор медведчук
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Украины на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек, пишет в понедельник газета Washington Post. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что из украинской армии, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек, он добавил, что по итогам аудита главкому ВСУ предстоит пересмотреть этот вопрос с помощью справедливой ротации военных. Как отмечает издание, Сырский, которого назначили главкомом в начале февраля, до сих пор не внес ясности в вопрос о состоянии ВСУ. "Почти через месяц после его назначения, никто в военном руководстве или... администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или что они делают", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, украинские депутаты также жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных. Уменьшение числа боеспособных военных в ВСУ превратилось в стратегический кризис, подчеркивает газета. При этом на Украине никак не могут принять законопроект об усилении мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, виктор медведчук, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Виктор Медведчук, Киев
Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных, пишут СМИ
WP: на Украине не смогли объяснить, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Руководство Украины на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ не может объяснить, где находятся и чем занимаются "мобилизованные" 700 тысяч человек, пишет в понедельник газета Washington Post
.
Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что из украинской армии, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек, он добавил, что по итогам аудита главкому ВСУ предстоит пересмотреть этот вопрос с помощью справедливой ротации военных.
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Как отмечает издание, Сырский, которого назначили главкомом в начале февраля, до сих пор не внес ясности в вопрос о состоянии ВСУ.
«
"Почти через месяц после его назначения, никто в военном руководстве или... администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или что они делают", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, украинские депутаты также жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных.
Уменьшение числа боеспособных военных в ВСУ превратилось в стратегический кризис, подчеркивает газета.
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При этом на Украине никак не могут принять законопроект об усилении мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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