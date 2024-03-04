https://ria.ru/20240304/ukraina-1930999781.html
Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, заявил, что с нынешней украинской властью это невозможно. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:14
2024-03-04T13:14
2024-03-04T13:58
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дмитрий медведев
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, заявил, что с нынешней украинской властью это невозможно.На марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ–2024 Медведева спросили, смогут ли в украинской власти появиться люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией."Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - ответил Медведев. Он добавил, что нынешние украинские власти выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского", при этом тот понимает, что они работать не будут.Зампред Совбеза также отметил, что мирные переговоры с новыми руководителями Украины будут возможны, если они признают реалии, сложившиеся в результате специальной военной операции.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240304/kiev-1930908969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
Медведев: с нынешней украинской властью мирные переговоры невозможны
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, заявил, что с нынешней украинской властью это невозможно.
На марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ–2024 Медведева спросили, смогут ли в украинской власти появиться люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией.
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"Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - ответил Медведев. Он добавил, что нынешние украинские власти выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского", при этом тот понимает, что они работать не будут.
Зампред Совбеза также отметил, что мирные переговоры с новыми руководителями Украины будут возможны, если они признают реалии, сложившиеся в результате специальной военной операции.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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