https://ria.ru/20240304/ukraina-1930999781.html

Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными

Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, заявил, что с нынешней украинской властью это невозможно. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:14

2024-03-04T13:14

2024-03-04T13:58

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий медведев

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всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, заявил, что с нынешней украинской властью это невозможно.На марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ–2024 Медведева спросили, смогут ли в украинской власти появиться люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией."Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - ответил Медведев. Он добавил, что нынешние украинские власти выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского", при этом тот понимает, что они работать не будут.Зампред Совбеза также отметил, что мирные переговоры с новыми руководителями Украины будут возможны, если они признают реалии, сложившиеся в результате специальной военной операции.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий медведев, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024