https://ria.ru/20240304/ukraina-1930981541.html

Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг

Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024

Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг

Западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле являются разработчиками и поставщиками на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:29

2024-03-04T12:29

2024-03-04T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

украина

кирилл лысогорский

россия

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ, сообщил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. "По итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, украина, кирилл лысогорский, россия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины