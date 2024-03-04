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Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930981541.html
Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг
Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024
Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг
Западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле являются разработчиками и поставщиками на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:29
2024-03-04T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
украина
кирилл лысогорский
россия
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ, сообщил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. "По итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства. Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
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безопасность, здоровье - общество, украина, кирилл лысогорский, россия, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Украина, Кирилл Лысогорский, Россия, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Украина получает запрещенные химикаты с Запада, заявил Минпромторг

Минпромторг: Запад создает и поставляет Украине запрещенные отравляющие вещества

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Западные страны, которые декларируют желание начать с Россией диалог по стратегической стабильности, на самом деле являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ, сообщил замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
"По итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках конвенции боевых отравляющих веществ", - приводит слова Лысогорского пресс-служба ведомства.
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Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
В Минпромторге напомнили, что 27 ноября 2023 года на 28 сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) замглавы Минпромторга Лысогорский предупреждал, что в ходе спецоперации на Украине ярко просматривается стремление США и их европейских союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о имеющихся у РФ неоспоримых доказательствах участия Запада в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
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19 февраля, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоУкраинаКирилл ЛысогорскийРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы Украины
 
 
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