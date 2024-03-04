https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html

Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания - РИА Новости, 04.03.2024

Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:09

2024-03-04T12:09

2024-03-04T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

су-35

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_b72a7e64dc9dce9c5d6b444152741e15.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны России. "Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", — сказал офицер. Ведящев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, су-35, россия, украина