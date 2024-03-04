Рейтинг@Mail.ru
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.03.2024 (обновлено: 14:53 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания - РИА Новости, 04.03.2024
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:09
2024-03-04T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
су-35
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_b72a7e64dc9dce9c5d6b444152741e15.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны России. "Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", — сказал офицер. Ведящев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75544228074b450e232b9b9935db07af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, су-35, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Су-35, Россия, Украина
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

Лётчик Су-35 Ведящев спас сослуживца на СВО, предупредив о ракете

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны России.
"Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", — сказал офицер.
Ведящев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.
В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Российские солдаты спасли под Крынками брошенную сослуживцами украинку
25 декабря 2023, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСу-35РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала