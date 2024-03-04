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Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания - РИА Новости, 04.03.2024
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:09
2024-03-04T12:09
2024-03-04T14:53
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пилот российского Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения боевого задания спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны России. "Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", — сказал офицер. Ведящев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html
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в мире, су-35, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Су-35, Россия, Украина
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Лётчик Су-35 Ведящев спас сослуживца на СВО, предупредив о ракете