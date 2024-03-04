https://ria.ru/20240304/ukraina-1930971017.html

Украинцы на пути в Европу дождались только нищеты, заявил Медведчук

Украинцы на пути в Европу дождались только нищеты, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.03.2024

Украинцы на пути в Европу дождались только нищеты, заявил Медведчук

Жители Украины на пути к сближению с Европой ничего кроме нищеты и унижения не получили, Россия в свою очередь в новых регионах активно поднимает жизненные... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:50

2024-03-04T11:50

2024-03-04T11:50

специальная военная операция на украине

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виктор медведчук

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Жители Украины на пути к сближению с Европой ничего кроме нищеты и унижения не получили, Россия в свою очередь в новых регионах активно поднимает жизненные стандарты, заявил в понедельник оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". "Украину более 30 лет кормили сказкой о добром западном инвесторе, который вложит деньги в ее экономику, и страна сразу же станет богатой. Однако на практике ничего подобного не происходило – прозападный курс привел к самому последнему месту в Европе по экономическим и социальным показателям", - написал Медведчук. По словам Медведчука, Украина сражается не за свою независимость, а за свою нищету. Он уверен, что самая бедная страна Европы не может быть независимой по определению. "Нищая страна может быть унижена и всячески оскорблена. Ее зерно может быть высыпано на границе, ее товары и транспорт можно не пускать. А что нищая страна сделает, она же всем должна?" - отметил политик. Анализируя экономическую ситуацию на Украине, Медведчук предупредил о том, что украинской государственности и границам грозит опасность. В то время как в перешедших под контроль России районах "поднимаются жизненные стандарты". В качестве доказательства Медведчук привел сравнительный анализ параметров социально-экономического развития Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, где размер минимальной пенсии более чем в два раза превышает минимальную пенсию на Украине. При этом он отмечает и существенную разницу в ценообразовании на коммунальные услуги, продукты питания и горюче-смазочные материалы. "Россия несет бывшим гражданам Украины благосостояние, чего украинская власть им обеспечить не смогла, тем более преступный режим Зеленского, который еще больше усугубил эту ситуацию бедственного положения. И когда мы говорим о параметрах нового мира, который отстаивает Российская Федерация, то этот мир богаче и свободнее, чем то, что пытаются навязать украинцам западные кукловоды", - подчеркнул Медведчук.

https://ria.ru/20240110/odessa-1920422797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, россия, в мире, евросоюз