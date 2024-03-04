https://ria.ru/20240304/ukraina-1930907574.html
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза - РИА Новости, 04.03.2024
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:04
2024-03-04T04:04
2024-03-04T04:04
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
оон
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/13/1500761318_0:408:2742:1950_1920x0_80_0_0_1f68bab27f3a55a94134bd6e0430b91d.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, следует из расчетов РИА Новости. Согласно данным украинского Минфина, государственный долг страны увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года - в 1,5 раза, до 145,3 миллиарда долларов. Основной рост пришелся на внешнюю задолженность: если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, а два года назад - 64 миллиарда долларов, то по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов. В результате, если в 2014 году долг страны на одного украинца составлял лишь 1,4 тысячи долларов, а в 2021 году - 2,4 тысячи долларов, то сейчас - уже 5,5 тысячи долларов. В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года, при этом 33 миллиарда евро из них, или 35,8 миллиарда долларов по среднему курсу в 2024 году, - в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы как минимум до 6,9 тысячи долларов. Украина не публикует официальные данные по численности населения, при этом последняя перепись населения в стране была в 2001 году. Из базирующихся в том числе на этих данных оценок ООН следует, что количество граждан Украины в 2023 году составляло около 27,9 миллиона человек, а из данных МВФ - около 24,9 миллиона. РИА Новости для расчета брало усредненную оценку.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231126/litva-1911885576.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150076/13/1500761318_142:0:2742:1950_1920x0_80_0_0_2d82681600c2d23475a7acc77288e04d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство финансов рф (минфин россии), оон, мвф
Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России), ООН, МВФ
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос вчетверо, до $5,5 тысячи
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно данным украинского Минфина,
государственный долг страны увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года - в 1,5 раза, до 145,3 миллиарда долларов.
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
Основной рост пришелся на внешнюю задолженность: если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, а два года назад - 64 миллиарда долларов, то по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов.
В результате, если в 2014 году долг страны на одного украинца составлял лишь 1,4 тысячи долларов, а в 2021 году - 2,4 тысячи долларов, то сейчас - уже 5,5 тысячи долларов.
Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО
В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года, при этом 33 миллиарда евро из них, или 35,8 миллиарда долларов по среднему курсу в 2024 году, - в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы как минимум до 6,9 тысячи долларов.
Украина не публикует официальные данные по численности населения, при этом последняя перепись населения в стране была в 2001 году. Из базирующихся в том числе на этих данных оценок ООН
следует, что количество граждан Украины в 2023 году составляло около 27,9 миллиона человек, а из данных МВФ
- около 24,9 миллиона. РИА Новости для расчета брало усредненную оценку.
Власти Литвы назвали главное условие краха Украины