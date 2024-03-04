https://ria.ru/20240304/udar-1931089246.html
Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами
Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами - РИА Новости, 04.03.2024
Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами
Мужчина в Калужской области схватил двух девочек и с силой ударил их головами друг о друга, полиция вычислила гражданина и проводит проверку, сообщает УМВД по... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:12
2024-03-04T19:12
2024-03-04T19:12
происшествия
калужская область
боровский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Мужчина в Калужской области схватил двух девочек и с силой ударил их головами друг о друга, полиция вычислила гражданина и проводит проверку, сообщает УМВД по региону. На странице районного информационного центра Боровского района Калужской области в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что инцидент произошел на днях в городе Балабаново. Две девочки играли на крыльце своего дома, когда к ним подошел мужчина и схватил за руки. Он велел открыть дверь подъезда и затащил детей внутрь, а там схватил девочек за шеи и с силой стукнул их друг о друга лицами, отчего они упали на пол, утверждается в публикации. В итоге у детей разбиты лица, имеются кровоподтеки и синяки. УМВД по Калужской области информирует, что полиция Боровского района проводит проверку случившегося. "По предварительной информации, мужчина, находясь в общественном месте, ударил двух девочек головами друг об друга. Личность гражданина установлена. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщает УМВД. Подробностей происшествия и мотив гражданина в УМВД пока не уточняют. Прокуратура Калужской области позже сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным надзорного ведомства, девочкам девять и десять лет, правонарушителю – 56 лет. "Он задержан, проводятся оперативные мероприятия. По предварительным данным, с несовершеннолетними мужчина ранее знаком не был", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/krasnodar-1930843725.html
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происшествия, калужская область, боровский район, калуга
Происшествия, Калужская область, Боровский район, Калуга
Под Калугой мужчина столкнул двух девочек головами
Под Калугой мужчина столкнул двух девочек лбами, полиция проведет проверку
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости.
Мужчина в Калужской области схватил двух девочек и с силой ударил их головами друг о друга, полиция вычислила гражданина и проводит проверку, сообщает УМВД
по региону.
На странице районного информационного центра Боровского района
Калужской области в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что инцидент произошел на днях в городе Балабаново
. Две девочки играли на крыльце своего дома, когда к ним подошел мужчина и схватил за руки. Он велел открыть дверь подъезда и затащил детей внутрь, а там схватил девочек за шеи и с силой стукнул их друг о друга лицами, отчего они упали на пол, утверждается в публикации. В итоге у детей разбиты лица, имеются кровоподтеки и синяки.
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УМВД по Калужской области информирует, что полиция Боровского района проводит проверку случившегося.
"По предварительной информации, мужчина, находясь в общественном месте, ударил двух девочек головами друг об друга. Личность гражданина установлена. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщает УМВД.
Подробностей происшествия и мотив гражданина в УМВД пока не уточняют.
Прокуратура Калужской области позже сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным надзорного ведомства, девочкам девять и десять лет, правонарушителю – 56 лет. "Он задержан, проводятся оперативные мероприятия. По предварительным данным, с несовершеннолетними мужчина ранее знаком не был", - говорится в сообщении.
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