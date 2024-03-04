https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930959575.html

МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными

МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными - РИА Новости, 04.03.2024

МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными

РФ следит за стартовавшими в понедельник у ее границ учениями НАТО Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:25

2024-03-04T11:25

2024-03-04T11:44

россия

нато

александр грушко

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ следит за стартовавшими в понедельник у ее границ учениями НАТО Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому, с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ, все необходимые меры предприняты", - сказал Грушко.Он напомнил, что серия учений будет проводиться до конца мая-июня."Такая военно-политическая артподготовка к юбилейному саммиту НАТО", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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россия, нато, александр грушко, в мире