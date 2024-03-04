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МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными - РИА Новости, 04.03.2024
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11:25 04.03.2024 (обновлено: 11:44 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930959575.html
МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными
МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными - РИА Новости, 04.03.2024
МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными
РФ следит за стартовавшими в понедельник у ее границ учениями НАТО Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:25
2024-03-04T11:44
россия
нато
александр грушко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ следит за стартовавшими в понедельник у ее границ учениями НАТО Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому, с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ, все необходимые меры предприняты", - сказал Грушко.Он напомнил, что серия учений будет проводиться до конца мая-июня."Такая военно-политическая артподготовка к юбилейному саммиту НАТО", - заключил Грушко.
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россия, нато, александр грушко, в мире
Россия, НАТО, Александр Грушко, В мире
МИД России назвал учения НАТО Nordic Response провокационными

МИД РФ: учения НАТО Nordic Response носят демонстративно провокационный характер

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. РФ следит за стартовавшими в понедельник у ее границ учениями НАТО Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому, с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ, все необходимые меры предприняты", - сказал Грушко.
Он напомнил, что серия учений будет проводиться до конца мая-июня.
"Такая военно-политическая артподготовка к юбилейному саммиту НАТО", - заключил Грушко.
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