Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях у границ России
Военнослужащие ВС Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024 вблизи границ России.
Швеция фактически стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на вступление. Формальное подписание акта на присоединение к альянсу состоится в ближайшее время.
Учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender.
По информации вооруженных сил Норвегии, в Nordic Response задействованы Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Ожидается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, включая фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов, следует из данных, опубликованных на сайте вооруженных сил Норвегии.
В частности, Финляндия направит около 4,1 тысячи человек личного состава и порядка 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, сообщало ранее министерство обороны Финляндии и вооруженные силы страны. Швеция задействует порядка 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, свидетельствует данные министерства обороны Швеции.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, военные учения Nordic Response будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России.
Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции, что устранило последнее препятствие на пути скандинавской страны в состав альянса.