https://ria.ru/20240304/tunis-1930969066.html

В Тунисе прорабатывают улучшения для отправки студентов для учебы в Россию

В Тунисе прорабатывают улучшения для отправки студентов для учебы в Россию - РИА Новости, 04.03.2024

В Тунисе прорабатывают улучшения для отправки студентов для учебы в Россию

Тунис прорабатывает вопрос улучшения возможностей для отправки студентов на обучение в Россию по экономическим и техническим специальностям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:44

2024-03-04T11:44

2024-03-04T11:44

тунис (страна)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

в мире

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Тунис прорабатывает вопрос улучшения возможностей для отправки студентов на обучение в Россию по экономическим и техническим специальностям, заявил РИА Новости министр по делам молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш. "В настоящее время мы в процессе улучшения возможностей для обучающихся Туниса, чтобы они могли приехать в Россию, пройти обучение. Это одно из направлений работы правительства стран. В основном это экономические или технические вузы", - сказал Дегиш на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что интерес к русскому языку среди тунисцев есть, а некоторые, по его словам, "нацелены даже знать его в совершенстве". Всемирный фестиваль молодежи проходит 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

тунис (страна)

россия

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тунис (страна), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, в мире