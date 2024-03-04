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Захарова предложила послу США в России прекратить врать - РИА Новости, 04.03.2024
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17:48 04.03.2024 (обновлено: 22:30 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/treysi-1931072549.html
Захарова предложила послу США в России прекратить врать
Захарова предложила послу США в России прекратить врать - РИА Новости, 04.03.2024
Захарова предложила послу США в России прекратить врать
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале упрекнула посла США в Москве Линн Трейси во лжи после ее слов о важности развития... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:48
2024-03-04T22:30
россия
сша
мария захарова
линн трейси
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале упрекнула посла США в Москве Линн Трейси во лжи после ее слов о важности развития гуманитарных связей США с российским народом. Посол США в России Линн Трейси ранее заявила, что Вашингтон старается поддерживать гуманитарные связи между Россией и США и не считает вмешательством в дела России участие россиян в учебных программах в Штатах. "Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объемах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны. Не упомянула и о том, что Вашингтон в качестве своей цели открыто провозгласил "стратегическое поражение" России. Именно так. Страны без ее народа не бывает. Поэтому то, чего хотят американцы, — это нанести стратегическое поражение именно нашему народу", — написала Захарова.Как отметила Захарова, посол также не упомянула о том, что Вашингтон выделяет миллиарды на кровопролитие и причастен к поставкам вооружений Киеву, с помощью которого украинские военные совершают теракты против России. "Линн, прекратите врать, лучше поддержите Ваших сограждан. Тут в Сочи на Всемирном фестивале американская молодежь выразила желание дружить с Россией. Может, Вы лично примете в посольстве, наконец, не тех, кто против России, а тех, кто за нее, тем более что это американские граждане. Слабо?" — резюмировала Захарова. В январе пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщило, что, по данным СВР, США намерены активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России. В Вашингтоне возлагают надежды на подключение россиян-стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию, сообщало пресс-бюро СВР. В преддверии президентских выборов в России США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране, говорилось в сообщении, где отмечалось, что "по мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры". Позже председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев заявил, что за вполне "благородной ширмой" культурно-образовательных программ США велась работа противоположного свойства – идеологическая обработка молодежи.
https://ria.ru/20240211/treysi-1926737195.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
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россия, сша, мария захарова, линн трейси, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, США, Мария Захарова, Линн Трейси, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Захарова предложила послу США в России прекратить врать

Захарова предложила Трейси поддержать американцев, желающих дружить с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел России
Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале упрекнула посла США в Москве Линн Трейси во лжи после ее слов о важности развития гуманитарных связей США с российским народом.
Посол США в России Линн Трейси ранее заявила, что Вашингтон старается поддерживать гуманитарные связи между Россией и США и не считает вмешательством в дела России участие россиян в учебных программах в Штатах.
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"Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объемах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны. Не упомянула и о том, что Вашингтон в качестве своей цели открыто провозгласил "стратегическое поражение" России. Именно так. Страны без ее народа не бывает. Поэтому то, чего хотят американцы, — это нанести стратегическое поражение именно нашему народу", — написала Захарова.
Как отметила Захарова, посол также не упомянула о том, что Вашингтон выделяет миллиарды на кровопролитие и причастен к поставкам вооружений Киеву, с помощью которого украинские военные совершают теракты против России.
"Линн, прекратите врать, лучше поддержите Ваших сограждан. Тут в Сочи на Всемирном фестивале американская молодежь выразила желание дружить с Россией. Может, Вы лично примете в посольстве, наконец, не тех, кто против России, а тех, кто за нее, тем более что это американские граждане. Слабо?" — резюмировала Захарова.
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В январе пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщило, что, по данным СВР, США намерены активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России. В Вашингтоне возлагают надежды на подключение россиян-стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию, сообщало пресс-бюро СВР. В преддверии президентских выборов в России США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране, говорилось в сообщении, где отмечалось, что "по мере приближения выборов президента России во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры".
Позже председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев заявил, что за вполне "благородной ширмой" культурно-образовательных программ США велась работа противоположного свойства – идеологическая обработка молодежи.
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