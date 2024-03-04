https://ria.ru/20240304/trassa_tavrida-1930908115.html

Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме

Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме - РИА Новости, 04.03.2024

Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме

Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:07

2024-03-04T04:07

2024-03-04T07:40

феодосия

республика крым

общество

николай лукашенко

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко."Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты!" - написал он.Лукашенко призвал водителей соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.Движение по трассе временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, организовав пути объезда. Причины не назывались. В полдень движение запустили в реверсивном режиме.

https://ria.ru/20240303/bespilotniki-1930790539.html

феодосия

республика крым

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феодосия, республика крым, общество, николай лукашенко