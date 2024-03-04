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Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме - РИА Новости, 04.03.2024
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04:07 04.03.2024 (обновлено: 07:40 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/trassa_tavrida-1930908115.html
Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме
Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме - РИА Новости, 04.03.2024
Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме
Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:07
2024-03-04T07:40
феодосия
республика крым
общество
николай лукашенко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.&quot;Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты!&quot; - написал он.Лукашенко призвал водителей соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.Движение по трассе временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, организовав пути объезда. Причины не назывались. В полдень движение запустили в реверсивном режиме.
https://ria.ru/20240303/bespilotniki-1930790539.html
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феодосия, республика крым, общество, николай лукашенко
Феодосия, Республика Крым, Общество, Николай Лукашенко
Движение по трассе "Таврида" восстановили в нормальном режиме

Движение автотранспорта по трассе "Таврида" в Крыму полностью восстановили

© РИА Новости / Максим ГрозновПоездка по трассе "Таврида"
Поездка по трассе Таврида - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Грознов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение автомобильного транспорта на 89-м километре трассы "Таврида" в Крыму восстановлено, сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.
«

"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты!" - написал он.

Лукашенко призвал водителей соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию.
Движение по трассе временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, организовав пути объезда. Причины не назывались. В полдень движение запустили в реверсивном режиме.
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