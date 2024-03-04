В США заявили, что власти штатов не могут решать судьбу Трампа на выборах
Верховный суд: власти отдельных штатов не вправе решать судьбу Трампа на выборах
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Власти отдельных штатов не вправе решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, постановил Верховный суд страны.
"Это дело ставит вопрос о том, могут ли штаты в дополнение к полномочиям конгресса применять секцию 3 14-й поправки к конституции. Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских", - говорится в постановлении Верховного суда США.
Судьи, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали.