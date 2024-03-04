https://ria.ru/20240304/tramp-1931095489.html

В США заявили, что власти штатов не могут решать судьбу Трампа на выборах

В США заявили, что власти штатов не могут решать судьбу Трампа на выборах - РИА Новости, 04.03.2024

В США заявили, что власти штатов не могут решать судьбу Трампа на выборах

Власти отдельных штатов не вправе решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, постановил Верховный суд страны. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:03

2024-03-04T20:03

2024-03-04T20:03

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Власти отдельных штатов не вправе решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, постановил Верховный суд страны. "Это дело ставит вопрос о том, могут ли штаты в дополнение к полномочиям конгресса применять секцию 3 14-й поправки к конституции. Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских", - говорится в постановлении Верховного суда США. Судьи, как сообщалось, единогласно решили отменить недопуск Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Кроме того, власти штатов Мэн и Иллинойс также пытаются исключить политика из республиканских праймериз, эти решения обжалованы его штабом. Основанием для снятия бывшего президента суды в Колорадо, Мэне и Иллинойсе посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти. Верховный суд США по жалобе Трампа на решение суда в Колорадо указал, что в определении применимости 14-й поправки критическую важность имеет позиция конгресса. Законодатели решений об исключении Трампа не принимали.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, колорадо, мэн (штат), дональд трамп, джо байден