https://ria.ru/20240304/teyshera-1931087512.html
Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину
Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину - РИА Новости, 04.03.2024
Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину
Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, следует из судебного документа. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:03
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, следует из судебного документа."Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", - говорится в досудебном соглашении, которое подписал Тейшейра.Как отмечается в документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет).Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
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Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину
Фигурант дела об утечке документов Пентагона согласился на срок в 16 лет
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, следует из судебного документа.
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"Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", - говорится в досудебном соглашении, которое подписал Тейшейра.
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Как отмечается в документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет).
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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