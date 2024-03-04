https://ria.ru/20240304/teyshera-1931087512.html

Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину

Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину - РИА Новости, 04.03.2024

Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину

Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, следует из судебного документа. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:03

2024-03-04T19:03

2024-03-04T19:21

министерство обороны сша

в мире

украина

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865226165_0:85:838:556_1920x0_80_0_0_31fec2a43f5998a8d2ccf858ea2bf54e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, следует из судебного документа."Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", - говорится в досудебном соглашении, которое подписал Тейшейра.Как отмечается в документе, Тейшейра "понимает и соглашается", что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев (немногим больше 16,5 лет).Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, в мире, украина, сша, россия