https://ria.ru/20240304/telegram-1931097396.html

Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram

Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram - РИА Новости, 04.03.2024

Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram

Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:25

2024-03-04T20:25

2024-03-04T20:25

москва

telegram

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", - говорится в сообщении. В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб. На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, telegram, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)