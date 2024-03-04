https://ria.ru/20240304/telegram-1931097396.html
Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram
Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram - РИА Новости, 04.03.2024
Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram
Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:25
2024-03-04T20:25
2024-03-04T20:25
москва
telegram
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", - говорится в сообщении. В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб. На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, telegram, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Telegram, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор проверит сбой в работе Telegram
РКН вместе с операторами связи проверит сбой в Telegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство
.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", - говорится в сообщении.
В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб.
На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы