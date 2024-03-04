https://ria.ru/20240304/telegram-1931081188.html
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера - РИА Новости, 04.03.2024
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:29
2024-03-04T18:29
2024-03-04T18:49
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.По состоянию на 18.37 мск понедельника было зафиксировано 1207 жалоб.На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Downradar: пользователи Telegram в РФ сообщили о сбое в работе мессенджера