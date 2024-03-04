https://ria.ru/20240304/telegram-1931081188.html

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера - РИА Новости, 04.03.2024

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:29

2024-03-04T18:29

2024-03-04T18:49

технологии

россия

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.По состоянию на 18.37 мск понедельника было зафиксировано 1207 жалоб.На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, telegram