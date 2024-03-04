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Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера - РИА Новости, 04.03.2024
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18:29 04.03.2024 (обновлено: 18:49 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/telegram-1931081188.html
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера - РИА Новости, 04.03.2024
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:29
2024-03-04T18:49
технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.По состоянию на 18.37 мск понедельника было зафиксировано 1207 жалоб.На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
https://ria.ru/20240228/telegram-1930042618.html
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РИА Новости
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Downradar: пользователи Telegram в РФ сообщили о сбое в работе мессенджера

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи в России жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
По состоянию на 18.37 мск понедельника было зафиксировано 1207 жалоб.
На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Владельцы Telegram-каналов смогут получать часть доходов сервиса от рекламы
28 февраля, 17:11
 
ТехнологииРоссияTelegram
 
 
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