https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html

В Германии показали детям видео про Taurus, который "хочет" на Украину

В Германии показали детям видео про Taurus, который "хочет" на Украину - РИА Новости, 04.03.2024

В Германии показали детям видео про Taurus, который "хочет" на Украину

Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая "хочет" на Украину, однако этому... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:15

2024-03-04T03:15

2024-03-04T03:20

в мире

украина

германия

россия

олаф шольц

маргарита симоньян

tiktok

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая "хочет" на Украину, однако этому мешает "колеблющийся" канцлер Германии Олаф Шольц.Видео под названием "Для Украины нет Taurus " опубликовали еще 27 февраля, однако немецкие СМИ обратили на это внимание только в начале марта.Видео размещено на YouTube-канале logo!plus, который, согласно описанию, ведется компанией ZDF совместно с авторским коллективом, на сайте программы она называется "детскими новостями" ZDF. В описании к самому ролику также указано, что программа logo! производится телерадиокомпанией.На кадрах запечатлена беседа Taurus, британской и французской ракетами Storm Shadow и SCALP, а также польского танка Leopard 2, озвученных "детскими" голосами. "Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу… Потому что он все равно отказывается отправить меня на Украину", — возмущается Taurus, после чего Leopard 2 вставляет фразу "как и меня тогда".При этом ракеты Storm Shadow и SCALP хвастаются, что уже переданы Украине, дразня ее тем, что она окажется плохой ракетой, "если не появится здесь в ближайшее время", на что Taurus отвечает, что это не ее вина.Далее французская SCALP "говорит": "Дай отгадаю: тебе нельзя на Украину из-за того, что твой канцлер снова медлит и колеблется?". Как заявляет в ответ немецкая ракета, у нее "такая большая дальность", что канцлер боится, что она "промахнется мимо цели и попадет по России". При этом SCALP после этого спрашивает: "А чем Россия занимается уже два года?". Ту же фразу повторяет и Leopard.Опубликованный ролик вызвал гневную реакцию пользователей в комментариях. Зрители назвали видео "мерзким", некоторые не могли поверить, что подобное демонстрируют детям.Редакция YouTube-канала logo!plus разместила закрепленный комментарий под роликом, в котором поблагодарила зрителей за отзывы и критику, заявив, что понимает их обеспокоенность. К комментарии говорится, что данное видео относится к "комедийному формату" для TikTok-аккаунта программы, который ориентирован "на подростков в возрасте от 13 лет и старше" и выделяется из остального контента logo!plus. "Здесь темы намеренно утрируются с помощью приемов сатиры", — утверждают в редакции.Ранее Шольц вновь заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. Он добавил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240303/stsenarii-1930868743.html

https://ria.ru/20240303/sobranie-1930886473.html

https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T03:15 true PT16M45S

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, tiktok, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, taurus