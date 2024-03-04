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"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 04.03.2024 (обновлено: 22:27 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html
"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2024
"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:20
2024-03-04T22:27
специальная военная операция на украине
авдеевка
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes."К западу от &lt;…&gt; Авдеевки на востоке Украины 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher", — говорится в материале.Отмечается, что это произошло через две недели после того, как ВСУ, испытывающие нехватку боеприпасов, отступили из Авдеевки. По словам автора публикации, нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, а не вдали, рискуя своими М-1, М-2 и штурмовыми орудиями."Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин", — резюмируется в статье.Ранее в понедельник в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия-производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (операторы FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931085175.html
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авдеевка
украина
донецкая народная республика
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авдеевка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

Forbes: ВС РФ уничтожили машину Assault Breacher и танк Abrams под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes.
"К западу от <…> Авдеевки на востоке Украины 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher", — говорится в материале.
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Отмечается, что это произошло через две недели после того, как ВСУ, испытывающие нехватку боеприпасов, отступили из Авдеевки. По словам автора публикации, нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, а не вдали, рискуя своими М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.
"Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин", — резюмируется в статье.
Ранее в понедельник в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении.
Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия-производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.
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На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (операторы FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
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