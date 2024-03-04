https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2024

"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:20

2024-03-04T19:20

2024-03-04T22:27

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes."К западу от <…> Авдеевки на востоке Украины 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher", — говорится в материале.Отмечается, что это произошло через две недели после того, как ВСУ, испытывающие нехватку боеприпасов, отступили из Авдеевки. По словам автора публикации, нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, а не вдали, рискуя своими М-1, М-2 и штурмовыми орудиями."Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин", — резюмируется в статье.Ранее в понедельник в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия-производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (операторы FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931085175.html

https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика

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авдеевка, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире