"Потеряли лучших". В США раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Forbes: ВС РФ уничтожили машину Assault Breacher и танк Abrams под Авдеевкой
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ВС России уничтожили лучшие американские бронемашины под Авдеевкой, включая танк Abrams, пишет Forbes.
"К западу от <…> Авдеевки на востоке Украины 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher", — говорится в материале.
Отмечается, что это произошло через две недели после того, как ВСУ, испытывающие нехватку боеприпасов, отступили из Авдеевки. По словам автора публикации, нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести бой вблизи, а не вдали, рискуя своими М-1, М-2 и штурмовыми орудиями.
"Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher — пожалуй, пять процентов лучших бронемашин", — резюмируется в статье.
Ранее в понедельник в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении.
Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия-производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.
На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (операторы FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.