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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:54
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики, Ивановка, Чугуновка и Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также орудие "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, макеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Макеевка, В мире
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Купянском направлении