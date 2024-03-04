https://ria.ru/20240304/svo-1930972750.html
Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте
Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте - РИА Новости, 04.03.2024
Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте
Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:58
2024-03-04T11:58
2024-03-04T12:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков "Абрамсов", ему регулярно докладывают, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об успехах военных на фронте - об уничтожении дронами еще одного "Абрамса".
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте
Песков: Путину докладывается о примечательных успехах на фронте
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков "Абрамсов", ему регулярно докладывают, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об успехах военных на фронте - об уничтожении дронами еще одного "Абрамса".
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