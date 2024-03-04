https://ria.ru/20240304/svo-1930972750.html

Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте

Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте - РИА Новости, 04.03.2024

Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:58

2024-03-04T11:58

2024-03-04T12:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

россия

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928925639_0:226:2991:1908_1920x0_80_0_0_3240cd119fe891112e40d23f90910d7a.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков "Абрамсов", ему регулярно докладывают, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об успехах военных на фронте - об уничтожении дронами еще одного "Абрамса".

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия, безопасность, вооруженные силы рф